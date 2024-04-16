Рудычева (Бессонова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения01.07.1914
Дата смерти03.10.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1914
Рождение ребёнка
14.12.1936
Рождение ребёнка
28.02.1939
Рождение ребёнка
01.04.1940
Рождение ребёнка
01.10.1941
Рождение ребёнка
15.07.1945
Рождение ребёнка
28.05.1950
Рождение ребёнка
08.01.1953
Сын: Рудычев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Рудычев Дмитрий Игнатьевич
Смерть
03.10.1971
Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край