Рудычева (Бессонова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудычева (Бессонова) Александра Павловна

Рудычева (Бессонова) Александра Павловна

avatar

Место рождения

Щетиновка, Белгородский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

01.07.1914

Дата смерти

03.10.1971

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1914

Отец: Бессонов Павел Устинович

Мать: Бессонова (Абраимова) Екатерина Афанасьевна

Щетиновка, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
14.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудычев Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
28.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудычев Дмитрий Игнатьевич

Облучье, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
01.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудычев Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
01.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудычев Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
15.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудычев Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
28.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудычев Дмитрий Игнатьевич

Облучье, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
08.01.1953

Сын: Рудычев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Рудычев Дмитрий Игнатьевич

Облучье, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
03.10.1971
Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.