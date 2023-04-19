Егоренкова (Симонова-Дашкова) Галина (Ивановна) Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоренков Виталий Фёдорович
п.Калининец Наро-Фоминский район Московская область
Смерть
Неизвестно