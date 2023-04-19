Егоренкова (Симонова-Дашкова) Галина (Ивановна) Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоренкова (Симонова-Дашкова) Галина (Ивановна) Георгиевна

Егоренкова (Симонова-Дашкова) Галина (Ивановна) Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоренков Виталий Фёдорович

п.Калининец Наро-Фоминский район Московская область
Смерть
Неизвестно
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