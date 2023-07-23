Замякин Леонид Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Рождение ребёнка
1978
Сын: Замякин Виталий Леонидович
Мать ребёнка: Негоренкова Эмилия Сергеевна
Рождение ребёнка
1994
Сын: Борисов Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Борисова Екатерина
Рождение ребёнка
1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брюханова Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно