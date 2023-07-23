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Замякин Леонид Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Замякин Василий Прохорович

Мать: Голощапова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Замякин Виталий Леонидович

Мать ребёнка: Негоренкова Эмилия Сергеевна

Рождение ребёнка
1994

Сын: Борисов Алексей Леонидович

Мать ребёнка: Борисова Екатерина

Рождение ребёнка
1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брюханова Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Негоренкова Эмилия Сергеевна

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