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(Пыжева) Дарья Васильевна
(Пыжева) Дарья Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Пол
Женский
Отец
Пыжев Василий Васильевич
1814 г.р.
Мать
Евдокия Стефановна
1813 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Пыжев Василий Васильевич
Мать:
Евдокия Стефановна
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