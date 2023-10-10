Лотков Андрей Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛотков Андрей Евстафьевич

Лотков Андрей Евстафьевич

Место рождения

Мазепин, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазепин, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
07.02.1909 ст.

Сын: Лотков Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Лоткова Мелания Трофимовна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Восприемники: Мещанин г.Екатеринодара Савва Иванович Рыбалка и крестьянка Курской губернии Новооскольского уезда Слоновской волости хутора Мазепина Надежда Ивановна Гарькуша.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоткова Мелания Трофимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close