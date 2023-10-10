Лотков Андрей Евстафьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1909 ст.
Мать ребёнка: Лоткова Мелания Трофимовна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Восприемники: Мещанин г.Екатеринодара Савва Иванович Рыбалка и крестьянка Курской губернии Новооскольского уезда Слоновской волости хутора Мазепина Надежда Ивановна Гарькуша.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно