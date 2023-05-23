Сагайдачный Кирилл Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСагайдачный Кирилл Козьмич

Сагайдачный Кирилл Козьмич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1902

Дата смерти

24.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Сагайдачный Кузьма

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
23.03.1927

Сын: Сагайдачных Юрий Кириллович

Мать ребёнка: Пелагея Семёновна

Дракино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Семёновна

Смерть
24.02.1942
Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Гусино
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie51440052/
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close