Сагайдачный Кирилл Козьмич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1902
Дата смерти24.02.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Сагайдачный Кузьма
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
23.03.1927
Сын: Сагайдачных Юрий Кириллович
Мать ребёнка: Пелагея Семёновна
Дракино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Семёновна
Смерть
24.02.1942
Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Гусино
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie51440052/