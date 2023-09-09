Абаза Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаза Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Абаза Михаил Васильевич

Мать: не указана

Смерть
1889
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