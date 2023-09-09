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Абаза Александр Михайлович
Абаза Александр Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1826
Дата смерти
1889
Пол
Мужской
Отец
Абаза Михаил Васильевич
1799 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Абаза Михаил Васильевич
Мать: не указана
Смерть
1889
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