Авдеев Александр Васильевич 28.10.1983 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдеев Александр Васильевич

Автор
ЕЛ
Лебедева Е.

мужской, родился 28.10.1983

Отец
Авдеев Василий Витальевич06.02.1954 г.р.
Дети
Лебедева (Куйвашева) Кристина Александровна06.02.2007 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1983

Отец: Авдеев Василий Витальевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.02.2007

Дочь: Лебедева (Куйвашева) Кристина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область

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