Авдеев Александр Васильевич
мужской, родился 28.10.1983
ОтецАвдеев Василий Витальевич06.02.1954 г.р.
Дети
Лебедева (Куйвашева) Кристина Александровна06.02.2007 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1983
Отец: Авдеев Василий Витальевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.02.2007
Дочь: Лебедева (Куйвашева) Кристина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Самара, Самара, Самарская область