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Анна Артемьева
Анна Артемьева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1805
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Артемий Федулов
Около 1784 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец:
Артемий Федулов
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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