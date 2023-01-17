Толстой Лев Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстой Лев Николаевич

Толстой Лев Николаевич

avatar

Место рождения

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.09.1828

Дата смерти

20.11.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1837 по 1840
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
По 1837
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1847
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
По 1847
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1848
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1849
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
20.11.1910
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close