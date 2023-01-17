Толстой Лев Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1828
Дата смерти20.11.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1837 по 1840
Место жительства
По 1837
Место жительства
С 1847
Место жительства
По 1847
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1848
Место жительства
С 1849
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.1910
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область