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Волощук Дмитрий Иванович

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Место рождения

Кривое, Тернопільська область

Дата рождения

09.05.1923

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1923

Отец: Волощук Иван Андреевич

Мать: Галаса Евдокия Ивановна

Кривое, Тернопільська область
Крещен 20.05.1923 Повитуха - Мария Галаса Крестные: Иосиф Дякивський и Мария жена Николая Бияк
Рождение ребёнка
29.01.1959

Дочь: Волощук Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Орляк Параскевия Дмитриевна

Кривое, Тернопільська область
Смерть
1970
Кривое, Тернопільська область
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