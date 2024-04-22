Волощук Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения09.05.1923
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1923
Отец: Волощук Иван Андреевич
Мать: Галаса Евдокия Ивановна
Крещен 20.05.1923 Повитуха - Мария Галаса Крестные: Иосиф Дякивський и Мария жена Николая Бияк
Рождение ребёнка
29.01.1959
Дочь: Волощук Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Орляк Параскевия Дмитриевна
Смерть
1970