Валова Екатерина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова Екатерина Емельяновна

Место рождения

Валова

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Валова
Рождение ребёнка
1757

Сын: Валов Кузьма Кузьмич

Отец ребёнка: Валов Кузьма Михеевич

Валова
Рождение ребёнка
1761

Сын: Валов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Валов Кузьма Михеевич

Валова
Рождение ребёнка
1761

Сын: Валов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Валов Кузьма Михеевич

Валова
Рождение ребёнка
1763

Сын: Валов Терентий Кузьмич

Отец ребёнка: Валов Кузьма Михеевич

Валова
Рождение ребёнка
1767

Сын: Валов Семён Кузьмич

Отец ребёнка: Валов Кузьма Михеевич

Валова
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Валова Маремьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Валов Кузьма Михеевич

Валова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валов Кузьма Михеевич

Смерть
Неизвестно
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