Валова Екатерина Емельяновна
Место рожденияВалова
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1757
Сын: Валов Кузьма Кузьмич
Отец ребёнка: Валов Кузьма Михеевич
Валова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Валов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Валов Кузьма Михеевич
Валова
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Валов Кузьма Михеевич
Валова
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Валов Кузьма Михеевич
Валова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Валов Семён Кузьмич
Отец ребёнка: Валов Кузьма Михеевич
Валова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Валова Маремьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Валов Кузьма Михеевич
Валова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно