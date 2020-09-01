Таркус Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1934
Сын: Таркус Виктор Александрович
Мать ребёнка: Таркус Полина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таркус Михаил Александрович
Мать ребёнка: Таркус Полина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таркус Полина Петровна
Смерть
Неизвестно