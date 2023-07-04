Левченко Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Сын: Левченко Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Левченко Пётр
Орск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щедромирская Наталья Петровна
Отец ребёнка: Левченко Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова Людмила Петровна
Отец ребёнка: Левченко Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левченко Пётр
Смерть
Неизвестно