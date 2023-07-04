Левченко Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Левченко Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Левченко Пётр

Орск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щедромирская Наталья Петровна

Отец ребёнка: Левченко Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Людмила Петровна

Отец ребёнка: Левченко Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Пётр

Смерть
Неизвестно
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