Рахимова (Рожина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахимова (Рожина) Татьяна Васильевна

Рахимова (Рожина) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1951

Отец: Рожин Василий Михайлович

Мать: Рожина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.09.1973

Сын: Рахимов Андрей Василевич

Отец ребёнка: Рахимов Васил Фаисович

Рождение ребёнка
05.07.1975

Дочь: Рахимова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Рахимов Васил Фаисович

Рождение ребёнка
03.01.1977

Дочь: Миронова Лилия Васильевна

Отец ребёнка: Рахимов Васил Фаисович

Рождение ребёнка
11.10.1979

Сын: Рахимов Артем Василевич

Отец ребёнка: Рахимов Васил Фаисович

Рождение ребёнка
18.03.1982

Дочь: Глебова Мария Василевна

Отец ребёнка: Рахимов Васил Фаисович

Рождение ребёнка
08.07.1986

Сын: Рахимов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Рахимов Васил Фаисович

Рождение ребёнка
16.10.1990

Сын: Рахимов Александр Василевич

Отец ребёнка: Рахимов Васил Фаисович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close