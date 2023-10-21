Рахимова (Рожина) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1951
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1951
Отец: Рожин Василий Михайлович
Мать: Рожина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.09.1973
Отец ребёнка: Рахимов Васил Фаисович
Рождение ребёнка
05.07.1975
Дочь: Рахимова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Рахимов Васил Фаисович
Рождение ребёнка
03.01.1977
Дочь: Миронова Лилия Васильевна
Отец ребёнка: Рахимов Васил Фаисович
Рождение ребёнка
11.10.1979
Отец ребёнка: Рахимов Васил Фаисович
Рождение ребёнка
18.03.1982
Дочь: Глебова Мария Василевна
Отец ребёнка: Рахимов Васил Фаисович
Рождение ребёнка
08.07.1986
Сын: Рахимов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Рахимов Васил Фаисович
Рождение ребёнка
16.10.1990
Сын: Рахимов Александр Василевич
Отец ребёнка: Рахимов Васил Фаисович