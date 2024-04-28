Krivonosova Ulyana Alexeevna
Место рожденияPiatigorsk, Russie
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Piatigorsk, Russie
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1906
Дочь: Orlova (Krivonosova) Elena Antonovna
Отец ребёнка: Krivonosov Anton Alexeevitch
Piatigorsk, Russie
Смерть
Неизвестно