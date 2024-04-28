Krivonosova Ulyana Alexeevna 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Krivonosova Ulyana Alexeevna

Место рождения

Piatigorsk, Russie

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Piatigorsk, Russie
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Krivonosov Anton Alexeevitch

Рождение ребёнка
22.05.1906

Дочь: Orlova (Krivonosova) Elena Antonovna

Отец ребёнка: Krivonosov Anton Alexeevitch

Piatigorsk, Russie
Смерть
Неизвестно

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