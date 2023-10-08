Федотова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Федотов Михайло Федорович

Отец ребёнка: Федотов Федор Семенович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Федотов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Федотов Федор Семенович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Федор Семенович

Смерть
Неизвестно
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