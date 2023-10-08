Федотова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Федотов Михайло Федорович
Отец ребёнка: Федотов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Федотов Федор Семенович
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно