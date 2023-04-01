Анисимова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Косарева Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1920

Сын: Косарев Федор Антонович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.06.1923

Сын: Косарев Иван Антонович

Отец ребёнка: Косарев Антон

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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