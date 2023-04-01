Анисимова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Косарева Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.06.1923
Отец ребёнка: Косарев Антон
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Смерть
Неизвестно