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Терентий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Федор Никифорович

Мать: Акулина Яковлевна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Тарас Терентьевич

Мать ребёнка: Капитолина Васильевна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Евдокия Терентьевна

Мать ребёнка: Капитолина Васильевна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Евграф Терентьевич

Мать ребёнка: Капитолина Васильевна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Селиверст Терентьевич

Мать ребёнка: Капитолина Васильевна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Капитолина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капитолина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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