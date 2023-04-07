Терентий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Федор Никифорович
Мать: Акулина Яковлевна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Тарас Терентьевич
Мать ребёнка: Капитолина Васильевна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Евдокия Терентьевна
Мать ребёнка: Капитолина Васильевна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Евграф Терентьевич
Мать ребёнка: Капитолина Васильевна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Капитолина Васильевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Капитолина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капитолина Васильевна
Смерть
Неизвестно