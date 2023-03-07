Кропотин Никифор Калинин
Место рожденияпоч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719