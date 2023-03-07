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Кропотин Никифор Калинин

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Место рождения

поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Около 1685 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Кропотин Калина Михайлов

Мать: Кропотина Устинья Федорова

поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719
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