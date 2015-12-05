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Маслов Матвей Александрович
Маслов Матвей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.2015
Пол
Мужской
Отец
Маслов Александр Анатольевич
1981 г.р.
Мать
Маслова (Седельникова) Анастасия Юрьевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.2015
Отец:
Маслов Александр Анатольевич
Мать:
Маслова Анастасия Юрьевна
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