Васильев Прасковья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Васильев Пётр
с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Васильев Пётр
с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Миловидов Александр Петрович
Отец ребёнка: Васильев Пётр
с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Васильев Пётр
с.Абакумлево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Пётр
Смерть
Неизвестно