Васильев Прасковья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Прасковья Стефанова

Васильев Прасковья Стефанова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Миловидов Иван Петрович

Отец ребёнка: Васильев Пётр

с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Васильев Пётр

с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Миловидов Александр Петрович

Отец ребёнка: Васильев Пётр

с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Миловидов Яков Петрович

Отец ребёнка: Васильев Пётр

с.Абакумлево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Пётр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close