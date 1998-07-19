Зайцева (Юдакова) Мария Кирилловна
Место рожденияЗасецкое
Дата рождения09.08.1913
Дата смерти19.07.1998
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1913
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1952
Дочь: Ращупкина (Зайцева) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий Александрович
Крюково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
19.07.1998
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область