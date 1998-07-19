Зайцева (Юдакова) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева (Юдакова) Мария Кирилловна

Зайцева (Юдакова) Мария Кирилловна

Место рождения

Засецкое

Дата рождения

09.08.1913

Дата смерти

19.07.1998

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1913

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1952

Дочь: Ращупкина (Зайцева) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий Александрович

Крюково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
19.07.1998
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.