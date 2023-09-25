Феодоровский Михей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Поликарпова Наталья Михеева
Мать ребёнка: Феодоровская Анна Павлова
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Варвара Михеева
Мать ребёнка: Феодоровская Анна Павлова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Авдотья Михеева
Мать ребёнка: Феодоровская Анна Павлова
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Феодоровский Тимофей Михеев
Мать ребёнка: Феодоровская Анна Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно