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Феодоровский Михей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Поликарпова Наталья Михеева

Мать ребёнка: Феодоровская Анна Павлова

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Варвара Михеева

Мать ребёнка: Феодоровская Анна Павлова

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Авдотья Михеева

Мать ребёнка: Феодоровская Анна Павлова

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Феодоровский Тимофей Михеев

Мать ребёнка: Феодоровская Анна Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодоровская Анна Павлова

Смерть
Неизвестно
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