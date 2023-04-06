Селезнева (Селезнева) Анисья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Селезнева) Анисья Семеновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Около 1878

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1862

Сын: Селезнев Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
1864

Сын: Селезнев Лукьян Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
04.01.1869

Дочь: Луцкая Василиса Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Гавриил Ильич

Смерть
Около 1878
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