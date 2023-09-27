Мандрыка Прокоп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыка Прокоп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1650 и 1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1650 и 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1680 и 1690

Сын: Мандрыка Пётр Прокопович

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
?.06.1688
Род войск: Березовская сотня Нежинский полк Запорожского войска Воинское звание: сотенный атаман Занимает место полкового сотника.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Смерть
Неизвестно
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