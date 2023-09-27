Мандрыка Прокоп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1650 и 1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1650 и 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1680 и 1690
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
?.06.1688
Род войск: Березовская сотня Нежинский полк Запорожского войска Воинское звание: сотенный атаман Занимает место полкового сотника.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Смерть
Неизвестно