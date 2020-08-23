Рожкова Роза Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова Роза Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.2020

Пол

Женский

Отец

1990 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.2020

Отец: Рожков Сергей Владимирович

Мать: Рожкова Марина

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