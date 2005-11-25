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Петров Владимир Александрович
Петров Владимир Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.11.2005
Пол
Мужской
Отец
Петров Александр Евгеньевич
1972 г.р.
Мать
Петрова (Зиновьева) Татьяна Владимировна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.2005
Отец:
Петров Александр Евгеньевич
Мать:
Петрова Татьяна Владимировна
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