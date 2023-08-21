Торопова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Торопов Василий Тимофеевич

Мать: Поздеева Акулина Алексеевна

проживает в д.Филиппово
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