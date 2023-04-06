Алексеева (Новарчук) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Новарчук) Валентина Степановна

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Место рождения

Поворск, Волинська область

Дата рождения

07.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1954

Отец: Новарчук Степан Семенович

Мать: Новарчук Надежда Филипповна

Поворск, Волинська область
Бракосочетание
23.07.1973

Муж: Алексеев Виктор Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1974

Сын: Алексеев Виталий Викторович

Отец ребёнка: Алексеев Виктор Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Виктор Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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