Алексеева (Новарчук) Валентина Степановна
Место рождения
Дата рождения07.12.1954
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1954
Бракосочетание
23.07.1973
Рождение ребёнка
15.01.1974
Сын: Алексеев Виталий Викторович
Отец ребёнка: Алексеев Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
15.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Виктор Николаевич