Федорова Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти13.03.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1888
Сын: Федоров Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Федоров Григорий Давыдович
Рождение ребёнка
24.11.1891
Дочь: Исакова Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Федоров Григорий Давыдович
Рождение ребёнка
24.11.1898
Дочь: Федорова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Федоров Григорий Давыдович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.03.1909