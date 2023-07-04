Федорова Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Анна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

13.03.1909

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1888

Сын: Федоров Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Федоров Григорий Давыдович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1891

Дочь: Исакова Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Федоров Григорий Давыдович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1898

Дочь: Федорова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Федоров Григорий Давыдович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.03.1909
Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
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