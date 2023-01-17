Медведев Григорий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведев Григорий Ефимов

Медведев Григорий Ефимов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1781 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Медведев Ефим Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1831

Жена: Медведева Федосья Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители со стороны жениха: села Новой Рачейки казенные крестьяне Фома Филимонов Куракин, Илья Демитрев и Тимофей Васильев Медведев. Со стороны невесты: Иван Ивано Лапатаев, Кирила Петров Шелипов и ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close