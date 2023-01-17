Медведев Григорий Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1812
Отец: Медведев Ефим Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители со стороны жениха: села Новой Рачейки казенные крестьяне Фома Филимонов Куракин, Илья Демитрев и Тимофей Васильев Медведев. Со стороны невесты: Иван Ивано Лапатаев, Кирила Петров Шелипов и ... Показать все
Смерть
Неизвестно