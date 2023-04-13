Кондратенко Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

До 1832

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ульяна Захаровна

Отец ребёнка: Кондратенко Захар Герасимович

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Христина Захаровна

Отец ребёнка: Кондратенко Захар Герасимович

Гнилица, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратенко Захар Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
До 1832
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