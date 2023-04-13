Кондратенко Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиДо 1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ульяна Захаровна
Отец ребёнка: Кондратенко Захар Герасимович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Христина Захаровна
Отец ребёнка: Кондратенко Захар Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1832