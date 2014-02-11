Титенкова Марьяна Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титенкова Марьяна Витальевна

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Место рождения

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

Дата рождения

11.02.2014

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2014

Отец: Титенков Виталий Алексеевич

Мать: Титенкова Дарья Юрьевна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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