Пелагея Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Тихонович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Федот Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Тихонович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Маремьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Тихонович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Влас Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Тихонович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Грибова Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Тихонович
Смерть
Неизвестно