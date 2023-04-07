Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Тихонович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Федот Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Тихонович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Маремьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Тихонович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Влас Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Тихонович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Грибова Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Тихонович

Смерть
Неизвестно
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