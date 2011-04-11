Савиных (Мамро) Зоя Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1930
Дата смерти11.04.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1930
Отец: Мамро Антон Григорьевич
Мать: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
11.04.2011