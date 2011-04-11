Савиных (Мамро) Зоя Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных (Мамро) Зоя Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1930

Дата смерти

11.04.2011

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1930

Отец: Мамро Антон Григорьевич

Мать: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
11.04.2011
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