Косицына Серафима Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Косицын Борис Анатольевич
Отец ребёнка: Косицын Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Косицын Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Косицын Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно