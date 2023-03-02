Косицына Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косицына Серафима Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Косицын Борис Анатольевич

Отец ребёнка: Косицын Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Косицын Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Косицын Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косицын Анатолий Иванович

Смерть
Неизвестно
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