Кобелев Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1923
Дата смерти08.06.2001
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1923
Отец: Кобелев Алексей Денисович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кобелева Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
23.12.1956
Сын: Кобелев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Кобелева Раиса Васильевна
Смерть
08.06.2001