Кобелев Алексей Алексеевич 21.07.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобелев Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1923

Дата смерти

08.06.2001

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1923

Отец: Кобелев Алексей Денисович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобелева Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
23.12.1956

Сын: Кобелев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Кобелева Раиса Васильевна

Смерть
08.06.2001

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