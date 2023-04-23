Каширина Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширина Екатерина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2017 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каширин Николай Юрьевич

Рождение ребёнка
23.10.2017

Сын: Каширин Роман Николаевич

Отец ребёнка: Каширин Николай Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каширин Николай Юрьевич

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