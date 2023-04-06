Огурцов Иван
Место рождения
Дата рождения11.11.1907
Дата смерти14.10.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1907
Отец: Огурцов Василий
Крещение
25.11.1907
Образование
По ?.06.1926
Поповичи, Россия
7 классов Поповичевской неполной средней школы
Военная служба
15.02.1929
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Призван Бийским районным военным комисариатом (РВК) Алтайского края и зачислен в 20 отд. конвойный батальон
Военная служба
С 01.06.1929 по 01.09.1931
Призван Бийским районным военным комисариатом (РВК) Алтайского края и зачислен в 20 отд. конвойный батальон
Образование
С 01.09.1933 по 01.07.1934
Совпартшкола II степени им. Ярославского, г. Чита, Россия
Выпускник Советской партийной школы
Бракосочетание
19.12.1935
Жена: Огурцов Антонида
Рождение ребёнка
10.04.1937
Сын: Огурцов Леонид
Мать ребёнка: Огурцов Антонида
Рождение ребёнка
25.11.1938
Сын: Огурцов Альберт
Мать ребёнка: Огурцов Антонида
Рождение ребёнка
01.12.1940
Сын: Огурцов Валерий
Мать ребёнка: Огурцов Антонида
Рождение ребёнка
29.11.1949
Сын: Огурцов Василий
Мать ребёнка: Огурцов Антонида
Рождение ребёнка
17.08.1956
Дочь: Бирюкова Людмила
Мать ребёнка: Огурцов Антонида
Рождение ребёнка
25.11.1958
Дочь: Ведмедь Татьяна
Мать ребёнка: Огурцов Антонида
Рождение ребёнка
14.06.1962
Сын: Огурцов Сергей
Мать ребёнка: Огурцов Антонида
Смерть
14.10.1993