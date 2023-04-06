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Огурцов Иван

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Место рождения

Никулиха, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

11.11.1907

Дата смерти

14.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1907

Отец: Огурцов Василий

Мать: Огурцова Анна Никаноровна

Никулиха, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Крещение
25.11.1907
Никулиха, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Образование
По ?.06.1926
Поповичи, Россия
7 классов Поповичевской неполной средней школы
Военная служба
15.02.1929
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Призван Бийским районным военным комисариатом (РВК) Алтайского края и зачислен в 20 отд. конвойный батальон
Военная служба
С 01.06.1929 по 01.09.1931
Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Призван Бийским районным военным комисариатом (РВК) Алтайского края и зачислен в 20 отд. конвойный батальон
Образование
С 01.09.1933 по 01.07.1934
Совпартшкола II степени им. Ярославского, г. Чита, Россия
Выпускник Советской партийной школы
Бракосочетание
19.12.1935

Жена: Огурцов Антонида

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.04.1937

Сын: Огурцов Леонид

Мать ребёнка: Огурцов Антонида

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.11.1938

Сын: Огурцов Альберт

Мать ребёнка: Огурцов Антонида

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.12.1940

Сын: Огурцов Валерий

Мать ребёнка: Огурцов Антонида

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.11.1949

Сын: Огурцов Василий

Мать ребёнка: Огурцов Антонида

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.08.1956

Дочь: Бирюкова Людмила

Мать ребёнка: Огурцов Антонида

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.11.1958

Дочь: Ведмедь Татьяна

Мать ребёнка: Огурцов Антонида

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.06.1962

Сын: Огурцов Сергей

Мать ребёнка: Огурцов Антонида

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
14.10.1993
Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
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