Настасья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Осип Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Спиридонов
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Парфён Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Спиридонов
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Акулина Лазарева
Отец ребёнка: Лазарь Спиридонов
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Антон Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Спиридонов
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Герасим Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазарь Спиридонов
Смерть
1790