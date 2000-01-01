Настасья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

Около 1745 г.р.
Около 1745 г.р.
Около 1748 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1762 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Осип Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Спиридонов

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Парфён Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Спиридонов

Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Акулина Лазарева

Отец ребёнка: Лазарь Спиридонов

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Антон Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Спиридонов

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Герасим Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Спиридонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарь Спиридонов

Смерть
1790
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