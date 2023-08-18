Булатова Анна Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смерти23.06.1758 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Гасниковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
23.06.1758 ст.
поч. Гасниковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя