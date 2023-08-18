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Булатова Анна Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

23.06.1758 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Павел Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Гасниковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
23.06.1758 ст.
поч. Гасниковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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