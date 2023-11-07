Герасимова Фекла Панкратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Фекла Панкратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Герасимов Варфоламей Григорьевич

Отец ребёнка: Герасимов Григорий Моисеев

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Герасимов Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Герасимов Григорий Моисеев

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Герасимов Козма Григорьевич

Отец ребёнка: Герасимов Григорий Моисеев

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Герасимов Клеоник Григорьевич

Отец ребёнка: Герасимов Григорий Моисеев

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Григорий Моисеев

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