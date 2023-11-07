Герасимова Фекла Панкратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: Герасимов Варфоламей Григорьевич
Отец ребёнка: Герасимов Григорий Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Герасимов Ефим Григорьевич
Отец ребёнка: Герасимов Григорий Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Герасимов Козма Григорьевич
Отец ребёнка: Герасимов Григорий Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Герасимов Клеоник Григорьевич
Отец ребёнка: Герасимов Григорий Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно