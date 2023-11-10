Пожилов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожилов Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муж Таисии Александр

Мать: Пожилова Таисья Алексеевна

Рождение ребёнка
27.08.2011

Сын: Пожилов Артём Алексеевич

Мать ребёнка: Пожилова Лилия Эрмаматовна

Рождение ребёнка
03.12.2015

Сын: Пожилов Захар Алексеевич

Мать ребёнка: Пожилова Лилия Эрмаматовна

Рождение ребёнка
05.05.2022

Дочь: Пожилова Амина Алексеевна

Мать ребёнка: Пожилова Лилия Эрмаматовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожилова Лилия Эрмаматовна

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