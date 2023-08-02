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Кобозев Алексей Федотович

Место рождения

Шереметьево Песочни (Большое), Рязанская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобозев Федот Захарович

Мать: не указана

Шереметьево Песочни (Большое), Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1878

Сын: Кобозев Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Кобозева Ольга Андреевна

Шереметьево Песочни (Большое), Рязанская губерния
Смерть
1918
Москва
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