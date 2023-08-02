Кобозев Алексей Федотович
Место рожденияШереметьево Песочни (Большое), Рязанская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кобозев Федот Захарович
Мать: не указана
Шереметьево Песочни (Большое), Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1878
Мать ребёнка: Кобозева Ольга Андреевна
Шереметьево Песочни (Большое), Рязанская губерния
Смерть
1918
Москва