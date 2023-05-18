Ловчикова (Павлова) Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловчикова (Павлова) Евдокия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1910

Муж: Ловчиков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.07.1911

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Ловчиков Иван Дмитриевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.11.1913

Сын: Ловчиков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ловчиков Иван Дмитриевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.04.1915

Сын: Ловчиков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Ловчиков Иван Дмитриевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.11.1917

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ловчиков Иван Дмитриевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.06.1920

Сын: Ловчиков Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Ловчиков Иван Дмитриевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.05.1923

Сын: Ловчиков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Ловчиков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.03.1927

Сын: Ловчиков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ловчиков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.08.1929

Сын: Ловчиков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ловчиков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ловчиков Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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