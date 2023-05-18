Ловчикова (Павлова) Евдокия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1910
Рождение ребёнка
20.07.1911
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Ловчиков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.11.1913
Отец ребёнка: Ловчиков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.04.1915
Отец ребёнка: Ловчиков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.11.1917
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ловчиков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.06.1920
Отец ребёнка: Ловчиков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.05.1923
Сын: Ловчиков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Ловчиков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.03.1927
Сын: Ловчиков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Ловчиков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.08.1929
Отец ребёнка: Ловчиков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ловчиков Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно