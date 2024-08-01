Шмаков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Шмаков Иван
Рождение ребёнка
Между 1785 и 1790
Дочь: Драницына (Шмакова) Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Шмаков Семён
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1803
Сын: Шмаков Савин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1804
Сын: Шмаков Косма
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1807
Сын: Шмаков Максим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1812
Дочь: (Шмакова) Евгения
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1814
Дочь: (Шмакова) Дарья
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно