Шмаков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмаков Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1730 г.р.

Дети

Между 1785 и 1790 г.р.
Около 1787 г.р.
1803 г.р.
1804 г.р.
Около 1804 г.р.
1807 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Шмаков Иван

Мать: Шмакова (Салтыкова) Марфа

Рождение ребёнка
Между 1785 и 1790

Дочь: Драницына (Шмакова) Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Шмаков Семён

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1803

Сын: Шмаков Савин

Мать ребёнка: не указана

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Шмаков Моисей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1804

Сын: Шмаков Косма

Мать ребёнка: не указана

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1807

Сын: Шмаков Максим

Мать ребёнка: не указана

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1812

Дочь: (Шмакова) Евгения

Мать ребёнка: не указана

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1814

Дочь: (Шмакова) Дарья

Мать ребёнка: не указана

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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