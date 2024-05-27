(Первушина) Евдокия Силина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Первушина) Евдокия Силина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Первушина) Анисья Алексеева

Отец ребёнка: Первушин Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1793

Сын: Первушин Иван Иван/ Иоан Алексеев

Отец ребёнка: Первушин Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Первушина) Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Первушин Алексей Григорьев

Смерть
Неизвестно

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