(Первушина) Евдокия Силина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Первушина) Анисья Алексеева
Отец ребёнка: Первушин Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1793
Сын: Первушин Иван Иван/ Иоан Алексеев
Отец ребёнка: Первушин Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Первушина) Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Первушин Алексей Григорьев
Смерть
Неизвестно