Усачев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачев Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.2007

Сын: Усачев Максим Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.2012

Сын: Усачев Вячеслав Александрович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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