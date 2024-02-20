Поздеев Леонид Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поздеев Александр Леонидович
Мать: Поздеева Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздеева Вера Леонидовна
Мать ребёнка: Поздеева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздеева Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Поздеева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздеева Мария Леонидовна
Мать ребёнка: Поздеева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поздеева Наталья