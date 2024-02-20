Поздеев Леонид Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеев Леонид Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поздеев Александр Леонидович

Мать: Поздеева Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздеева Вера Леонидовна

Мать ребёнка: Поздеева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздеева Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Поздеева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздеева Мария Леонидовна

Мать ребёнка: Поздеева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поздеева Наталья

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